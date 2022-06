5 dicas para decorar a sua sala

No design de interiores a regra para não errar na hora de escolher qual parede destacar é optar para a que se sobressai entre as demais do resto do cômodo. Tem sempre uma edificação que se evidencia e é justamente essa que deve ser texturada, pintada com cor marcante ou decorada com papel de parede. Não tenha medo, quanto mais vibrante a cor escolhida, melhor. Você também pode acrescentar um acessório nessa parede, como um quadro, uma galeria de fotos ou uma pequena estante com livros.