Camas de solteiro super funcionais!

Muito populares em diversos lugares do mundo, as camas retráteis fazem com que o ganho de espaço útil no ambiente seja muito grande. Ideal para pequenos apartamentos ou kitnets, as camas retráteis possuem um mecanismo que possibilita que elas sejam erguidas e baixadas com extrema facilidade. No caso do projeto da foto, as camas são anexas a um armário, então, quando erguidas, elas se tornam uma das facetas do armário da sala. Não é perfeito? Quando há visitas basta erguer as camas e usar a sala para recepcionar a turma, sem que você precise ficar arrumando e desarrumado outros locais para isso. Para quem busca uma solução para as kitnets, a cama retrátil é uma excelente opção.