TOP 5: Arquitetura sustentável e decoração

O projeto mais popular do Antes & Depois dessa semana mostra a incrível transformação de um escritório que antes pertencia à uma embaixada de um país sul-americano e hoje se transformou em um belo apartamento residencial. Localizado no coração de Madri, próximo ao estádio Santiago Bernabeu, o resultado final dessa reforma é simplesmente chocante. Elegante, arejado e com uma decoração romântica, leve e suave esse apartamento se tornou o lar dos sonhos de qualquer um!

