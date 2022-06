20 varandas e espaços gourmet para aproveitar o verão

Com a chegada do verão, nada mais prazeroso do que receber os amigos e familiares em casa. Principalmente aos finais de semana, a melhor coisa a se fazer é convidar as pessoas queridas para um longo encontro que comece com um almoço e se prolongue com uma boa conversa regada a drinques.

No entanto, é indispensável ter um espaço apropriado para tal atividade. No calor, é muito mais agradável ficar ao ar livre, ou em um ambiente com muita circulação de ar. Por isso que hoje vamos falar de uma área que aparece cada vez mais nas casas e apartamentos brasileiros: o espaço gourmet. Esta área nada mais é do que uma cozinha mais prática integrada a uma copa, geralmente em terraços ou varandas, com boa circulação e comunicação para que os moradores possam interagir com as visitas enquanto cozinham.

Agora vamos olhar para 20 projetos de espaços gourmet que foram desenvolvidos pelos arquitetos do homify e te servirão de muita inspiração!

