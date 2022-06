Um sonho à beira-mar!

Enquanto o concreto e a pedra foram os principais materiais utilizados do lado de fora, o carvalho é o selecionado no interior. Quente, de acabamento natural, e cobrindo todas as superfícies da casa, brilha sob a luz sol que ultrapassa os extensos panos de vidro. Esta parte apoia o programa social da casa: cozinha, sala de estar e sala de jantar que se abrem descaradamente para o bairro e para a vista do Mar Mediterrâneo.