Arquitetura e as formas inspiradas na natureza

As ciências desenvolveram-se largamente a partir da investigação dos fenômenos físicos e naturais. A compreensão da natureza, da qual somos parte intrínseca, rendeu à nossa espécie um progresso extraordinário. Na arquitetura, não há nada que não seja explicado pela natureza. Assim como a forma esbelta das árvores, cujas seções e galhos diminuem do ponto de apoio às extremidades, revela uma relação física coerente com as forças e esforços a que estão submetidos, principalmente o peso próprio e a ação do vento, as estruturas dos edifícios obedecem a esta mesma lógica. Portanto, a natureza ensina e inspira.

Por esta razão, grandes arquitetos buscaram inspiração nas estruturas encontradas na natureza para criarem formas esculturais e ao mesmo tempo resistentes, que atendem as nossas necessidades objetivas e nos causam surpresa e encantamento. Neste artigo, apresentamos algumas criações humanas brilhantes inspiradas na natureza.