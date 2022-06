6 banheiras incríveis para sonhar!

Levar em consideração a planta do banheiro na hora de se escolher o formato da banheira é fundamental. Apenas partindo desse princípio será possível determinar qual o espaço estará disponível para abrigar essa ou aquela peça. Sabendo disso, é possível começar a escolher entre os modelos de canto, por exemplo, que podem ser ovais ou triangulares. Essas ocupam menos espaço, pois podem ser instaladas nos cantinhos. Já as redondas podem ser o grande destaque do ambiente, sendo instaladas bem no meio do banheiro, para chamar a atenção mesmo! Ou ficarem mais deslocadas, também no canto. Porém, entre tantas opções o formato campeão é o retangular. Por ocupar nem muito, nem pouco espaço, as banheiras retangulares são uma escolha bastante comum.