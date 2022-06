Decore sua casa com estilo rústico!

As inspirações para o estilo rústico vem das casa a de campo, de fazenda, com muito verde a volta a brisa fresca, céu azul, praia e o mar. O estilo rústico é marcado por essa sensação de liberdade. O Brasil é um país muito inspirador para este estilo, pois é fácil encontrar em todo lugar elementos e que nos remetem ao rústico, como a fauna, a flora do país e a cultura das cidades costeiras.

Por aqui, as casas de campo ou casas de praia, exploram elementos como a madeira natural, as plantas, as flores. A combinação de cores vai entre os tons claros e terrosos, e se tornam fortes características para um ambiente típico rústico. Este ambiente inspirador é um projeto da Mascarenhas Arquitetos Associados.