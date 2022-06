Imagina morar em uma casa flutuante e móvel que a cada dia está em um lugar diferente? Imagina acordar cada dia em um novo lugar? Antigamente, antes do advento da agricultura, as pessoas viviam em comunidades nômades, que mudavam de território permanentemente. Hoje em dia, viver como nômade não significa mais ter que fugir do solo exaurido e de recursos esgotados. A arquitetura nômade visa a proporcionar às pessoas casas que podem se mover de um lugar para o outro. Isto mesmo. Imagina se você pudesse levar sua casa para uma outra cidade ou para outro país, para fugir do inverno rigoroso ou para desfrutar de momentos de prazer em contato direto com a natureza?

A homify apresenta hoje a Floatwing, uma casa construída sobre uma plataforma flutuante que flutua e pode se mover por rios e lagos navegáveis. Com base nos conceitos de nomadismo, a Friday projetou esta casa pré-fabricada com seis metros de largura e comprimento variável, indo de 16 aos 20 metros. A casa flutuante é autônoma e auto-sustentável, contendo painéis solares térmicos e painéis solares fotovoltaicos, gerando sua própria energia.

Curioso para conhecer o projeto da casa da Floatwing em mais detalhes? Então acompanhe-nos neste tour e desvende todos os atrativos desta casa sensacional para quem adora viajar e desfrutar a cada minuto de uma paisagem diferente.