O que é um daybed?

Transforme aquele pequeno espaço perto da piscina, da hidromassagem ou da sauna, em um recanto acolhedor para momentos de curtição. Há a opção de um tipo de espreguiçadeira feita de bóia, que flutua na água enquanto você relaxa tomando sol. Além disso, as cadeiras que fazem par com o chaise - pufe para apoio dos pés - funcionam como um prolongamento do móvel, acomodando com perfeição e conforto as suas pernas. Finalize o look improvisando um guarda-sol para se proteger nos períodos do dia em que os raios solares estejam muito fortes. E, bom banho de piscina!