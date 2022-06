Este apartamento em Fortaleza é o projeto mais moderno de hoje

Hoje vamos conhecer um apartamento que é simplesmente um arraso de grandioso. Iremos nos deparar com grandes ambientes e com uma decoração de tirar o fôlego. O projeto arquitetônico conta com 480 metros quadrados, no Edifício Jardim Atlântico – idealizado pelo escritório Rodrigo Maia Arquitetura + Design, localizado em Fortaleza.

O décor é marcado com design marcante, com salas integradas, além de móveis feitos sob medida para cada cômodo do apartamento. Os detalhes de acabamentos integram a essência da decoração de interiores com primor. O profissional escolheu utilizar uma paleta de cores neutras, especialmente a tonalidade branca, de modo a proporcionar um ambiente visualmente limpo por conta da mistura de diferentes elementos decorativos, que combinados, formam espaços atraentes e agradáveis.

Agora, vamos conferir o sensacional apartamento cheio de personalidade, conforto e belíssimo. Confira!