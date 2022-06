Estantes incríveis para a sua casa!

Estantes modulares ou de montar e desmontar são opções para quem quer ousar e não quer ficar preso em um modelo apenas. Nesse modelo da foto, as opções podem ser variadas, mas a montagem escolhida dividiu o ambiente, e deixou a sala com ar mais moderno. Com recortes geométricos, a estante casou muito bem com o restante da decoração, puxada mais para o estilo clássico. O tom branco em contraste com os móveis e decorações coloridos fez com que a estante se integrasse perfeitamente ao ambiente. Se a dúvida está na cor do móvel a ser escolhido, prefira sempre tons neutros ou cores que clareiem o ambiente. Se sua vontade é montar e desmontar a estante com frequência, convém encomendar o móvel sob medida com um marceneiro de confiança. Afinal, ele poderá te dar dicas de montagem e combinar com você quais os tipos e modelos poderão ser feitos naquele espaço. Lembrando que a visita de um profissional sempre é bem vinda em qualquer ocasião, mas principalmente se você cogita furar as paredes.