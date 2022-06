Antes & Depois: Extensão de uma casa em Hackney, Inglaterra

Impossível reconhecer! O ambiente foi completamente transformado e hoje está muito mais vistoso e agradável. Devido à simplicidade do design original, a ampliação pôde adotar uma característica pitoresca, rústica e aconchegante. Os painéis de madeira que revestem o exterior tornam o ambiente mais interessante e sereno. Agora, o espaço até conta com um churrasqueira e com lenhas armazenadas por baixo do banco de madeira. O espaço se tornou o ambiente perfeito para eventos de verão!