Sala simples e moderna no Rio de Janeiro vai chamar sua atenção

Uma sala bem projetada e decorada é um dos segredos para uma bela casa. E não são precisos itens de luxo nem muita sofisticação para que sua residência seja encantadora.

Este apartamento em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mostra como é possível decorar de maneira simples uma sala moderna. Com poucos itens a sala ganha identidade.

Vamos conhecer!