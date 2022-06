Como acertar na decoração do lavabo!

Para definir o estilo da decoração do lavabo, basta eu você tenha em mente, que este ambiente deve seguir a decoração da sua casa. Se a ideia é investir em um visual uniforme e sem excessos, escolha um mobiliário simples e acerte a decoração com pontos de cor. Esta proposta de lavabo feita pelo Studio Knot na Coréia do Sul, mostra que a combinação de azulejos no tom cinza com linhas em amarelo, puxa o ambiente para estilo industrial. A bancada e acessórios na cor branca, mantem sua estrutura em linhas retas, garantindo um ambiente simples e objetivo para o uso diário.