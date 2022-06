O décor do seriado Mad Man

A série americana Mad Man estreou em 2007 na rede de TV AMC contando a trajetória do protagonista Don Draper, um publicitário ambicioso, competitivo e estressado, que fez uma carreira de sucesso durante os anos 60. O nome título deriva do termo que os publicitários de Manhattan, em Nova Iorque, usavam para se auto designar. E, o seriado foi bem sucedido ao captar o estilo dos mais elegantes, seja no comportamento, no figurino ou na decoração, inspirados naquela década.

Durante os sete anos de exibição, retratou temas pertinentes à época, como a ascensão feminina no mercado de trabalho, o racismo, o sexismo, a apologia às drogas, a contracultura, o movimento hippie e a modernidade. Todo esse roteiro e atmosfera são permeados pela tendência única do décor exclusivo seiscentista.

Ganhou milhões de fãs no mundo, algumas dezenas de prêmios e terá a sua última temporada exibida a partir de abril de 2015. Com a iminência do final, trazemos esse livro de ideias para exemplificar como se inspirar nos temas desse ícone da televisão, fidedigno à realidade daquele período, para decorar a sua casa.