6 inspirações para um jardim convidativo!

O bom anfitrião sabe que ter uma sala de estar e uma cozinha cativantes para receber seus convidados é essencial. Porém, transformar seu jardim num ambiente festivo de entretenimento e recepção pode ser uma possibilidade ainda mais encantadora! O jardim é comumente usado para momentos mais introspectivos, como trabalhar ou ler um livro. As crianças também o utilizam muito como espaço de lazer. No nosso país tropical, entretanto, pode oferecer um local agradável para receber seus convidados, ainda mais no verão.

Para tanto, é necessário pensar em diversos elementos. A luz, por exemplo, deve estar presente, sem tornar-se demasiado intensa. Luzes pontuais e difusas são uma boa opção nesse caso. A pesquisa adequada de mesas e cadeiras também é imprescindível. Cadeiras antigas e de ferro dão um tom vintage para o seu jardim, assim como o uso de madeira e fibras pode trazer a energia da estação.

O estilo mediterrâneo está em alta no quesito de decoração de jardins. A combinação de pedras brutas na elaboração de pisos e paredes, com móveis de madeira, e elementos de decoração bem colocados, porém esparsos, produz uma atmosfera cativante e de baixa manutenção.

Equilibrando os diversos elementos do décor e da funcionalidade pode-se criar um jardim perfeito para recepções, aprazível e charmoso.