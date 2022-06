Feng Shui para a casa no próximo ano!

O ditado popular sempre diz Ano novo, vida nova . Desta mesma maneira, isso pode muito bem se aplicar à decoração e à disciplina da casa. Muitas vezes, durante os 12 meses do ano faltou tempo para deixar o ambiente mais agradável, os princípios do Feng Shui podem ajudar a recuperar o atraso do equilíbrio dos elementos da decoração e o bem estar do lar. Esta prática pode auxiliar na energia da residência, bem como nas sensações de quem vive neste ambiente. Então, para começar bem o novo que chega, nada melhor do que repaginar a casa!

Muito se fala do Feng Shui e das diversas vertentes dentro dele. Há mais de 2 mil anos na China, ele apareceu para tratar da observação do ambiente ao redor e do local em que se vive, pregando que deve-se atentar as posições que a casa está disposta em relação ao rio e à montanha.

Nos tempos atuais, usa-se esta prática para observar o posicionamento das casas em relação às ruas, que são os novos rios. Isso se dá devido ao movimento dos carros nas ruas e aos altos prédios que são as atuais montanhas. Para auxiliar na disciplina e nas energias do seu lar, selecionamos 6 dicas para preparar sua casa para o Ano Novo. Confira!