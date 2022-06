Torneiras arrebatadoras para banheiro

Na hora de construir, reformar ou decorar a sua casa é muito importante dar a devida atenção aos detalhes de finalização da obra. Nos banheiros e lavabos, as torneiras e pias devem harmonizar com o seu projeto de decoração a fim de ter um ambiente esteticamente bonito, além de garantir conforto e funcionalidade. As louças e os metais são os materiais mais utilizados na fabricação desses objetos. Assim, o diferencial acaba por ser na função, no estilo e apresentação das peças. Para facilitar a sua seleção, tente combinar os acessórios entre si – bicas e cubas com estéticas semelhantes.

Pesquisar faz toda a diferença, não apenas sobre os valores, mas inclusive para avaliar qual tipo de artigo é o mais indicado e alinhado com a sua concepção. Esses itens são de alto custo no balanço final da sua construção, portanto separe uma boa parte do seu orçamento para aplicar em um produto de qualidade. E, antes de eleger com base somente no layout, prefira investir nos acabamentos que supram suas necessidades.

Por último, atente-se à instalação: a altura da torneira em comparação à cuba, bem como a distância da queda da água em relação ao ralo são importantes para um trabalho bem feito e um resultado simétrico.