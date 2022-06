DIY: Repaginar móveis e objetos usados

Neste espaço, uma sala de reuniões, podemos notar a presença de objetos marcantes, desde o revestimento cimentício das paredes e o granito levigado do piso ao mobiliário, que inclui peças clássicas, como a poltrona Xibô de Sergio Rodrigues, e as cadeiras Guaiuba de Carlos Motta, e peças exclusivas, desenhadas pelos próprios arquitetos do escritório, como a mesa de reuniões, elaborada artesanalmente em aço cortn pela Rose Bueno, artista brasiliense, e a luminária feita com canos de cobre. Isto evidencia que soluções originais resultantes do reaproveitamento de objetos e móveis usados podem conviver em harmonia com todo tipo de mobiliário, incluindo as peças clássicas do design.