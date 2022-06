Homify 360°: Casa transparente em Nova Lima

No living room, além da paisagem exterior deslumbrante emoldurada pelas peças estruturais metálicas, destacam-se a iluminação natural abundante, as superfícies neutras, piso revestido de cimento queimado, paredes brancas com pintura especial e lavável e a sobriedade do mobiliário, de cores que se mimetizam com o piso e de design simples e elegante, em concordância com o conceito norteador do projeto e com a personalidade do casal. Os espaços integrados, o pé-direito duplo e a neutralidade das superfícies, incrementam as qualidades espaciais do ambiente, que por sua vez empresta da natureza circundante qualidades estéticas singulares, como as texturas e as cores do vale montanhoso.