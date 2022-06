Homify 360°: casa em São Paulo rodeada por jardins

A casa MR, projetada pelo escritório Pascali Semerdjian Arquitetos, localizada no nobre do Jardins, na capital paulista, é o resultado do desejo de viver cercado de plantas e em contato direto com a natureza. O projeto foi concebido para possibilitar que os moradores convivam com o jardim e a natureza em todos os ambientes, através de diversas aberturas e planos envidraçados estrategicamente posicionados. As formas simples da residência e a neutralidade estética do interior realçam as qualidades da paisagem externa, ou seja, dos jardins que circundam toda a casa.

Confira as imagens deste projeto incrível, que permite que os moradores sintam a presença inspiradora e revigorante da natureza em todos os espaços e no qual os jardins são os grandes protagonistas.