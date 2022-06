Uma linda varanda gourmet em 3D

A ideia do projeto é aproveitar ao máximo o espaço do quintal localizado no fundo da casa, permitindo que a área possa ser utilizada de forma independente da construção principal. Assim, a estrutura é sólida e bem acabada, com ambientes distintos para a área da churrasqueira e bancada de trabalho, bancada de refeições, mesa de apoio, estar externo, estar interno e lavabo. As linhas são puras e simples e os tons, neutros. Um minijardim serve de área intermediária entre a varanda gourmet e a casa.