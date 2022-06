Cores: 31 salas com ideias decorativas para 2017!

O que seria da nossa vida sem as cores? Diríamos que um pouco triste, afinal são elas que ditam o nosso estado de espírito, principalmente em uma decoração. Alguns itens podem realmente revolucionar um ambiente, como um sofá colorido, um quadro, almofadas, tapetes etc. Especialmente se os tons entrarem em harmonia com o o décor que já existe na sua sala de estar, e é essa a nossa pauta de hoje.

Se você gosta de uma tonalidade marcante, não tenha medo de arriscar em personalizar determinada parede. Claro, uma paleta neutra como base é um fator importantíssimo para espaço não perder amplitude, afinal de contas a intenção não é tornar sua sala uma ala de escola de samba.

A sala de estar, geralmente, é o cartão de visitas da sua casa, depois da fachada. E se você, assim como nós do homify, acredita que o décor antes de tudo deva refletir a personalidade de cada morador, logo a sala é um ambiente ideal para mostrar sua personalidade.

Precisa de uma ideia de tom? Pois bem, aposte no verde. Além de ser a cor do ano e remeter à natureza, traz também a sensação de conforto. Se você busca por novos desafios e crescimento pessoal, então, aposte nessa tonalidade. Dessa maneira, há quem prefira criar uma decoração mais alegre. Separamos 31 salas coloridas para sua inspiração e para que você tenha ideias de como equilibrar os mais diversos tipos de tonalidades – sem medo de ser cafona.

Dica homify: Não tenha medo de apostar no verde ou no amarelo – você encontrará diversos ambientes decorados com as duas tonalidades, mas separadamente. Exemplo, pinte uma parede ou traga móveis como cadeiras e mesa de centro para a sua sala. Se o décor permitir, a janela também pode ganhar destaque com o tom. Caso prefira ser mais discreta, pequenos objetos são os mais indicados para deixar um ambiente sempre belo e com muita vida!

Vamos conferir!