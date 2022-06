5 casas fantásticas com respectivos projetos para o inspirar a construir a sua!

A casa desenvolve-se, quase na totalidade, no piso inferior, ou seja, quase todas as divisões se concentram nesta área. A imagem está devidamente numerada e legendada. Para além das áreas principais – zona social, quartos, banheiro – o espaço inclui ainda um escritório, uma lavandaria, um terraço, garagem, entre outras coisas. Os quartos no piso inferior evitam que os proprietários tenham que subir as escadas, no futuro, para aceder à zona de repouso.