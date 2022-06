Quartos extraordinários!

As cores mais básicas e antagônicas estão de volta com tudo! Decorações em preto e branco estão invadindo casas de todo o mundo, por serem extremamente simples e muito elegantes. Aqui, o destaque fica por conta da divisório vazada, um belo trabalho artístico que faz muito mais do que simplesmente separar os dois ambientes. O pessoal da ArchDesign Studio atende na região sul do Brasil, e você pode conferir mais de seus projetos na página da empresa aqui no homify.