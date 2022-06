Torneiras para o seu banheiro

Na hora de projetar uma casa nova, existem muitos detalhes a serem pensados, e muitos deles às vezes passam despercebidos por nós. Mas uma casa, para exibir perfeição quando pronta, precisa apresentar um ótimo acabamento, mesmo nos mais pequenos elementos.

Banheiros de qualquer tipo ou tamanho precisam possuir uma ótima pia, onde possamos fazer nossa higiene diária, tanto ao escovar os dentes como lavar nosso rosto e mãos. E uma ótima pia precisa, também, apresentar uma torneira que orne com o restante do ambiente, ou que inove em seu design, acrescentando ainda mais charme ao resto do cômodo. As torneiras de banheiros modernos não são mais todas iguais, como antigamente e, longe disso, hoje em dia podem apresentar formas e maneiras bem diferentes de dispensar a água que precisamos para nossos rituais diários.

Mesmo assim, como você pode notar abaixo, a grande maiorias deles apresenta o inox como material de base. Para este artigo, nós selecionamos algumas torneiras que podem ornar perfeitamente com o seu banheiro novo. Confira nossas ideias e leve mais sofisticação e modernidade para sua casa!