5 ideias para escritórios em casa

Para aqueles que amam o design minimalista e não resistem peças de design essa ideia de escritório é perfeita! A arquiteta de interiores Andrya Kohlmann (em parceria com o escritório Bá – Boa Arquitetura) da Design Concept mostra como é simples projetar um ambiente clean, simples e cheio de estilo. Um quarto comum se transformou em um belo escritório.

O acabamento desse espaço super arrojado conta com um sistema luminotécnico que ilumina o ambiente indiretamente. A mesa de laca branca complementa a decoração minimalista. A profissional incluiu peças de design como as cadeiras assinadas por Charles & Ray Eames, nos modelos aluminium chair e lounge chair, estas dão vida ao escritório juntamente com um tapete de pele animal. Todos os componentes desse ambiente proporcionam um local de trabalho repleto de estilo e atitude…