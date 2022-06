6 Salas de estar para inspirar

Novamente, vemos outro exemplo da Int2 Architecture, que revela como a mistura entre cores e texturas podem enriquecer o ambiente. Ao fundo, vemos uma parede de tijolos pintada em azul petróleo. O piso de madeira ganhou um tapete simples de linho, se pode notar que o ambiente foi projetado intencionalmente para ser simples e original. No teto, o lustre traz um efeito completamente único com seu design super moderno e futurista se mesclando com as demais peças desta sala de estar.