Um apartamento à beira-mar que é um luxo só!

O home-theater encontrou um espaço discreto ao lado da porta de entrada. O móvel em madeira que comporta a TV apresenta nichos vazados que não apenas enfeitam, como também servem de divisória, conferindo mais privacidade. Na parte baixa do móvel, as portas são espelhadas, ajudando a ampliar o espaço. Também aqui as cores neutras têm presença no piso e no papel de parede, ao lado do tom mais acolhedor da madeira e do marrom escuro do confortável sofá. O tapete com desenhos geométricos alegra o ambiente, que também conta com nichos com luz azulada em referência ao mar.