Adegas de vinho em formato espiral

Além de evitar a entrada de raios ultravioletas, como neste projeto, com projeto de iluminação adequado, existem outros cuidados importantes. A temperatura do local de armazenamento deve ser tão constante quanto possível. Por isto, esta solução de adega subterrânea atende melhor a esta exigência. A temperatura ideal para armazenar uma coleção variada de vinhos é de 12 °C. O sistema de controle da temperatura ideal nestas adegas funciona com duas tubulações, por uma das quais o ar frio entra e empurra o ar quente, que de acordo com as leis da física sobe e sai por outra tubulação.