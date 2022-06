Como utilizar madeira na casa inteira!

Para a entrada da casa, as portas de madeira mais recomendadas são as maciças, que são mais seguras e resistem mais às intempéries e a impactos. Também as portas sólidas podem ser utilizadas, desde que elas fiquem em entradas de apartamentos, pois são muito sensíveis ao sol e à chuva. Elas são, ao contrário das maciças, revestidas com acabamentos como mogno, imbuia e angelim, podendo apresentar ainda elementos decorativos como frisos, apliques e rebaixos. As portas de entrada podem ser inteiriças ou apresentar vidraças, podem ser em forma de arco ou retas, podem ter grades de ferro trabalhado, como na imagem do projeto da PM Arquitetura: tudo vai depender do estilo que se quer imprimir ou, ainda, do nível de segurança que se quer alcançar.