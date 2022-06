6 maneiras de arejar a sua casa!

Para arejar um ambiente, procure dispor do máximo de aberturas possíveis. Como janelas e portas amplas, devem estar por toda a casa. As janelas que possuem dupla abertura, permitem uma ventilação total do cômodo. Este ambiente projetado por Mathew Heywood Limited, possui janelas em vidro desenvolvidas em em grandes dimensões, e que acompanham toda extensão do cômodo principal da casa, trazendo ao ambiente a pura definição de um lugar fresco e arejado.