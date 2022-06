O futuro da arquitetura

O desconstrutivismo, que surgiu no final dos anos 80, pode ser entendido como o processo de distorção das linhas retilíneas e das formas geométricas puras a fim de criar estruturas mais complexas ou um caos visual planejado. Arquitetos como Frank Gehry, Daniel Libeskind e Zaha Hadid, responsável pelo projeto do Aeroporto Internacional de Pequim, são ícones do desconstrutivismo, que tem se reinventado e se popularizado com o desenvolvimento de novos programas de computador. Este método tende a se firmar e produzir ainda mais formas criativas e inusitadas, que os novos programas de desenho paramétrico possibilitam libertar do imaginário dos arquitetos.