Como decorar uma casa com crianças?!

É preciso diversão. É preciso segurança. Partindo desses dois princípios, decorar uma casa perfeita para as crianças fica muito mais fácil de planejar. Alguns itens devem ser essenciais e cuidadosamente inseridos na rotina dos pequenos. Evite, por exemplo, deixar móveis com quinas próximos aos cominhos. Móveis que não têm altura para proteger os pequenos dos objetos também devem ser evitados. Entre estes e outros cuidados, figuras divertidas, brincadeiras e espaços exclusivos para a descontração e liberdade dos pequenos, separamos algumas ideias desenvolvidas pelos melhores profissionais do mundo.

Atualmente os cuidados para que o lar dê às crianças as possibilidades perfeitas para o aprendizado e a diversão dentro do próprio lar, vêm ganhando cada vez mais importância, já que a educação filtrada pelos próprios pais é o melhor início na educação dos filhos. Separar boas referências e dar aos pequenos o prazer de estar dentro do próprio lar, favores a união familiar e possibilita uma proximidade ainda maior com os filhos, fortalecendo os laços da família.

E para que este laço seja forte o suficiente, você encontrará, neste Livro de Ideias, dicas de decoração para os mais diferentes cômodos do seu lar. De berçários à cozinhas, dos quartos aos jardins, de papéis de parede à lousas. Estas e outras possibilidades certamente farão toda a diferença no momento de decorar o seu lar. Para isto, basta se inspirar nas dicas que separamos hoje e mergulhar nas excelentes referências profissionais que fazem do homify, um local perfeito para a união dos melhores arquitetos, designer e decoradores do mundo.

Chame os seus pequenos, aproveite as nossas dicas e faça do seu lar um lugar ainda mais especial para as crianças. Venha conosco e aproveite!