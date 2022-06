Uma casa sustentável na natureza

A vida no interior pode ter perdido um pouco da sua atratividade, diante de tantas oportunidades e opções de entretenimento concentradas nas cidades, mas o charme da vida interiorana jamais se perdeu. A vida no interior, mais do que em épocas passadas, reserva ainda muitos atrativos, como a proximidade com a natureza, uma atmosfera mais tranquila e serena, além de mais contatos com vizinhos e maior qualidade de vida.

A homify apresenta hoje um projeto residencial incrível, localizado em Monmouthshire, na região sudeste do País de Gales, de autoria do estúdio Hall + Bednarczyk Architects, que evidencia o charme e a atração inesgotáveis da vida no interior. A residência Nook, como é chamada, foi construída em uma vale isolado para substituir um bangalô construído na década de 1960. Apesar do aspecto rústico das paredes revestidas de ardósia, a casa combina materiais naturais com materiais modernos, como a estrutura de aço e os painéis de vidro, resultando em uma cabana rústica e sofisticada.

Curioso para conhecer com mais detalhes esta casa mais do que perfeita? Confira a seguir mais imagens e deste projeto espetacular que valoriza a integração com a natureza e a atmosfera campestre e charmosa que só desfrutamos quando respiramos o ar do interior.