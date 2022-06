A vida perfeita em um lar no interior

Os grandes centros urbanos, marcados pelo ritmo agitado e pelo estresse diário, não são os únicos cenários possíveis para desfrutar da vida, embora ofereçam uma boa infraestrutura de serviços, transportes e opções de lazer. No entanto, devido ao desenvolvimento, principalmente dos meios de comunicação, a vida no interior também oferece inúmeros atrativos e vantagens. Por esta razão, cada vez mais pessoas estão descobrindo os prazeres da vida interiorana e fazendo o caminho contrário, das grandes cidades para o interior, em busca de uma atmosfera mais tranquila, de um ritmo de vida mais sereno e, portanto, de mais qualidade de vida.

A homify apresenta hoje um refúgio rústico localizado em River Ranch, na cidade de Austin, capital do estado norte-americano do Texas, um lugar cosmopolita mas que ainda preserva o charme e a atmosfera do interior. A Residência River Ranch, projetada pelo estúdio Hugh Jefferson Randolph Architects possui forma simples e tradicional, combinando materiais rústicos, como a madeira e tijolinhos à vista, e seus interiores são preenchidos com móveis rústicos, que evidenciam o estilo campestre.

Curioso para experimentar um pouco da atmosfera do interior e se sentir mais próximo da natureza? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto magnífico e descubra os encantos da arquitetura vernacular e da vida interiorana.