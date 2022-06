Apartamento gaúcho esconde um ótimo segredinho na sua decoração

Vamos fazer uma visita em um apartamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O imóvel é um verdadeiro sonho de consumo, pois se trata de um ambiente decorado de forma harmoniosa, com cores neutras, móveis otimizados, além de esconder um pequeno segredinho decorativo.

O escritório Kali Arquitetura criou um ambiente com pequenas divisórias no espaço de aproximadamente 80 metros quadrados. Tudo foi projetado para que o apartamento pareça o mais amplo possível. A presença marcante dos tons claros no mobiliário e nas paredes ajudam criar uma sensação maior de amplitude, além de manter uma atmosfera de um lar sempre organizado.

Vamos encontrar também no projeto uma proposta no estilo minimalista por todos os cômodos. Com um leve toque de cor e elegância, um ambiente com uma pegada minimalista sempre proporciona um décor com traços e linhas mais limpas. Ficou curioso? Vamos conferir!