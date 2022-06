Como fazer o banheiro parecer maior

Os banheiros pequenos devem apresentar cores neutras, como bege ou branco, que aumentam a sensação de amplitude. Pinte o teto em um tom mais claro do que o das paredes para criar uma ilusão de ótica que amplia o banheiro. Todas as molduras devem ser pintadas de branco – e considere a instalação de uma moldura de gesso no alto do banheiro, pois também pode ajudar a fazer o ambiente mais alto e maior. Agora, se se decidir por cores, escolha os tons pastéis ou então cores vibrantes em pequenos focos. O ideal é que as cores apareçam em pequenas doses, como faixas de pastilhas no meio da parede, no rodapé ou no teto. No entanto, é possível pintar a parede que dá de frente da porta com uma cor escura, desde que as demais estejam pintadas em cores neutras e a iluminação seja reforçada. O efeito é de fundo infinito, o que pode ser interessante em um banheiro moderno. Se for aplicar papel de parede, prefira aqueles com padrões bem discretos. Já as louças – em modelos menores – devem acompanhar as cores neutras de modo que haja uma harmonia no conjunto do banheiro. E o box deve ser transparente e sem detalhes desenhados, de modo a que proporcione leveza ao ambiente. Lembre-se de que nichos na área do box pode ajudar a organizar shampoos e outros produtos de higiene.