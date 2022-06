Antes & Depois: Reforma de um apartamento na Espanha

Hoje mostraremos um apartamento no décimo andar de um prédio com vista para o estádio de futebol Santiago Bernabeu. O apartamento previamente havia sido a sede de uma embaixada de um país da América do Sul. O objetivo da reforma era transformar um espaço que antes servia para funções burocráticas em uma verdadeira casa de família, para um casal com filhos.

Os profissionais do Design de interiores e Arquitetura Estúdio enfrentaram um verdadeiro desafio na hora de por mãos à obra neste projeto. O piso precisou ser inteiramente renovado devido as divisões que existiam previamente no escritório da embaixada. Hoje, esta casa é iluminada, charmosa e a prova de uma verdadeira transformação. Compare e veja por você mesmo, o resultado é incrível!