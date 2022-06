Banheiras ornamentais

O momento do banho é um momento íntimo de fundamental importância para a saúde do corpo e da mente. Além da necessidade de higienização do corpo, a experiência dos banhos nos proporciona outros prazeres como o relaxamento e o reequilíbrio hormonal, devido ao contato com a água quente. Porém, devido a sua dimensão, a banheira não passa despercebida no ambiente. Por esta razão, o seu design também tem sido aprimorado, de modo a adequar-se ao corpo, proporcionando maior conforto, e incrementar a sofisticação do ambiente. Hoje em dia é possível encontrar inúmeros tipos de banheiras, com materiais, cores, texturas e desenhos diversos.

Portanto, para quem deseja incrementar o conforto e a qualidade estética do ambiente, a banheira é um elemento indispensável no banheiro, proporcionando banhos relaxantes e prazerosos e incrementando a decoração do ambiente com suas formas sofisticadas e arrojadas.

Confira neste artigo os modelos mais incríveis de banheiras disponíveis no mercado, verdadeiras esculturas, que além da funcionalidade, servem também como objetos decorativos requintados.