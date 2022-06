6 dicas incríveis para deixar a casa mais despojada

Se a intenção é ter uma casa despojada com uma decoração atraente e inusitada, não tema na hora de ousar na escolha dos objetos decorativos para preencher a casa. Encher a parede de quadros com ilustrações, posters, telas e colagens pode ser uma ótima solução para ganhar pontos na decoração do lar. Brincar com a mistura de tamanhos e estilos pode trazer uma aparência única e cheia de movimento, deixando o cômodo com personalidade e charme. Pendurar os quadros de maneira inusitada trará um efeito descolado e bonito. A adição dos quadros quebra monotonia da casa e deixa os ambientes muito mais modernos. Além disso, ganha-se toques de charme e cor a residência. Emoldurar fotografias também é uma forma indicada para decorar com quadros, principalmente se elas forem em preto e branco.