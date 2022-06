12 ideias do uso de pedras para o jardim

Quando pensamos em um jardim residencial, imagens como árvores, plantas com flores coloridas, vasos e muitos outros objetos invadem nossos pensamentos. Realmente, no Brasil estamos acostumados a conviver com jardins caracterizados pela abundancia de verde e de espécies de plantas. No entanto, o jardim é um ambiente como qualquer outro, embora a céu aberto, merecendo também certos cuidados com sua ornamentação.Neste projeto, pedras vulcânicas revestem as paredes e o piso do pátio interno, que conta com vários vasos de plantas, de pequeno e médio porte, e espécies variadas como bambus. Um espelho com moldura de madeira e floreiras com pedrinhas de seixos complementam a decoração do ambiente, dando personalidade e sofisticação ao jardim.