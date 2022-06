Bem vindo! Halls de entrada que são um espetáculo!

O hall de entrada é o cartão de visitas, este é o primeiro ambiente que as pessoas veem ao entrar na sua casa. Com isso, a decoração deve combinar com a do resto da sala, dando um gostinho do que está por vir. Por ser ambiente de passagem, o hall pode ter uma decoração ousada e abrigar peças de impacto, como quadros e esculturas. Também vale diferenciar cores e texturas no piso ou nas paredes, criando um ambientes bem marcante.

Um hall de entrada caprichado e elegante é convidativo, aconchegante e causa uma ótima impressão. Além disso, manter este cômodo organizado, permita com que se sinta em um local aconchegante e que transmita uma gostosa sensação de bem-estar toda vez que chegar em casa.

Apesar de ser um espaço geralmente pequeno, o hall de entrada é um local que se deve colocar toda a sua personalidade e estilo através da decoração. Para deixar sua entrada impecável, é preciso ter alguns conhecimentos sobre decoração, a primeira regra é manter o hall com a mesma linguagem que o interior da casa, usando a criatividade e escolhendo os produtos certos, certamente, você conseguirá um excelente resultado com uma decoração de tirar o folego para este espaço.

Veja neste artigo, dicas de como deixar seu hall de entrada irresistível!