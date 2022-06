Cores no quarto: 5 exemplos para deixar o ambiente mais estiloso

Embora algumas pessoas acham esse tom de azul um pouco monótono e um tanto masculino, é uma cor que está associada ao mar. A cromoterapia do ambiente ficará mais evidente se o azul for colocado no fundo e combinado com elementos de madeira clara para gerar contraste. As cortinas brancas também são a chave para a iluminação entrar na sala.

Como usar cores na decoração sem errar!