Uma pequena casa feita com container reciclado

É uma delícia deparar com a diversidade da arquitetura e urbanismo conforme nossa sociedade pede por inovativas. E uma novidade que tem movimentado as novas construções são os containers reciclados. Se você nunca pensou na possibilidade de ter uma moradia, então chegou o momento de abraçar o novo. Exemplo, esta impressionante casa, com cerca de 15 metros quadrados, foi construída com um orçamento de R$ 26,900.00 mil. Iremos acompanhar logo mais no artigo! Claro, que é normal o nosso pensamento: container? Pois é, trata-se de uma caixa construída em aço, alumínio ou fibra, que foi criada para proporcionar segurança com o manuseio, armazenagem e movimentação da carga que é transportada por via marítimo, terrestre e aéreo.

Afinal, com um design criativo e um pouco de trabalho, claro, com o talento do escritório Casa Container Marília, localizado em Marília, São Paulo. Eles conseguem transformar algo aparentemente sem vida em belos projetos arquitetônicos – com todos os gostos e necessidades. Há soluções para grandes famílias, para casais, escritório, salão de beleza etc. O container é feito de uma estrutura rígida, porém muito leve, além disso, todas são produzidas em formato padrão, por isso oferecem essa flexibilidade de elementos modulares, ou seja, pode ser adicionado mais de um módulo no projeto arquitetônico.

É natural que muitas pessoas não imaginam que seja um elemento que ofereça diversas possibilidades, assim como construir uma bela residência de um ou até dois pavimentos. Quem sabe o projeto da sua futura casa esteja aqui. Agora, vamos dar uma olhada no projeto construído para lá de inspirador!