14 dicas para ter um closet redondinho

O segredo do closet é a organização. As roupas devem ser separadas conforme os tipos e as estações, de modo que as roupas de inverno deem espaço às do inverno quando for preciso. Geralmente, isso se faz passando as roupas de inverno ou verão para o fundo das prateleiras ou para caixas no alto do armário. Lingerie, meias, camisolas e cintos devem ficar em gavetas. Já as camisetas e blusas de lã vão dobradas nas prateleiras. Calças, vestidos, camisas e blusas devem ser dispostos em cabides apropriados. Uma boa maneira de encontrar a roupa que deseja é organizá-las pela cor, indo do mais claro ao mais escuro ou vice-versa. Não abarrote os armários com roupas demais, pois elas precisam de circulação de ar para não ficarem com cheiro de guardado. E, duas vezes por ano, desfaça-se das roupas que não usa há mais de 12 meses.