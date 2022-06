Esta cozinha moderna foi planejada para esbanjar conforto

Ao começarmos nossa visita na cozinha, a primeira dica fica muito nítida: a utilização de cores claras. O uso da cor branca ou tons mais claros é perfeito para denotar sensação de maior espaço nos ambientes.

Com esta escolha, a iluminação é refletida por todos os cantos do ambiente, evitando espaços de sombra. Outro bom motivo é que as cores claras trazem a sensação de ambientes sempre bem limpos e calmos, favorecendo o acolhimento no ambiente.