Sala moderna tem mobiliário inteligente que se adapta ao pequeno espaço

Começando nossa visita, encontramos a sala de estar que parece ser comum. A parede maior foi muito bem aproveitada com a utilização de nichos e um móvel multiuso – este, determinante para a acomodação dos demais elementos, como sofás e poltronas.

A funcionalidade do espaço foi garantida com a escolha deste móvel que apoia a TV, pode ser utilizado como mesa de trabalho e ainda conta com dois módulos fechados no espaço inferior da bancada, sendo perfeito para armazenar peças decorativas que não precisam ser expostos.