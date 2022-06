Banheiras: 12 exemplos perfeitos para você ter momentos relaxantes

O banheiro é um dos principais santuários em nossa casa. Mais do que apenas um lugar funcional, é onde vamos relaxar, descontrair e deixar o estresse do dia para trás. Por isso, uma banheira pode fazer toda a diferença na hora do seu banho. Colocar uma música relaxante, acender algumas velas e descansar na água pode transformar qualquer mau humor em um momento feliz.

E saiba que sempre vai existir a banheira certa para o seu banheiro. Nos últimos anos, elas ganharam uma atenção especial e é possível encontrar diferentes tipos, tamanhos e com variadas funções. Além do mais, um ambiente com uma bela banheira fica ainda mais charmoso. Confira a seleção especial que homify preparou para você.